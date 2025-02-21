Siirt'in Şirvan ilçesinde, odun toplamak için gittiği kırsal alanda silahlı saldırıya uğrayan 42 yaşındaki Abdullah Dizek , yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi'nde bulunan kırsal alanda odun toplayan Abdullah Dizek, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olayın ardından şüpheli kaçarken, Dizek ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Abdullah Dizek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dizek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.