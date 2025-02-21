Siirt'in Şirvan ilçesinde, Sit Mahallesi kırsalında silahlı saldırıya uğrayan Abdullah D. hayatını kaybetti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Abdullah D.'yi Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Abdullah D. yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ayrıntıları ve saldırının nedeni henüz netleşmedi.