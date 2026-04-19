Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan sağanak, Şirvan’a bağlı Fatih Mahallesi’nde köy yollarını birbirine bağlayan köprünün çökmesine neden oldu. Siirt–Şirvan–Pervari kara yolunun bazı noktalarında da çökmeler yaşanırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Sel nedeniyle bazı fıstık bahçeleri de su altında kaldı.

Değirmen Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan İmaç ailesine ait ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan, sel sularına kapılarak öldü. Selin etkisiyle evlerin duvarlarına kadar su yükselirken, ahır kapılarının kırıldığı ve depolarda bulunan yaklaşık 30 ton arpanın da suya kapıldığı bildirildi. Hayvan sahibi Abdurrahman İmaç, gece saatlerinde su baskınıyla uyandıklarını, kendi imkânlarıyla birkaç hayvanı kurtardıklarını ancak çoğunun sele kapıldığını belirterek, devlet desteği talep etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kezer Köprüsü’nde de değerlendirmeler yapan Kızılkaya, yoğun yağış nedeniyle 61 ihbar alındığını, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kızılkaya, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, su baskınlarının tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.