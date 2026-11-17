Siirt'in Kurtalan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1354 sikke ile bronz küp ve kilise çanı ele geçirildi. Operasyonda Ş.A. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ş.A.'nın yasa dışı yollarla temin ettiği sikke ve objeleri Kurtalan'da satmak için müşteri aradığını belirledi.

“Pars Analiz Sistemi” kullanılarak yürütülen çalışmalar ve fiziki takibin ardından ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Ş.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.