Siirt’te polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin lastiğine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği İnşa’nın da katıldığı detaylı aramada, otomobilin lastiği içerisine gizlenen uyuşturucu bulundu. Metamfetamine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.