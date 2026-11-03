Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler; mağdur beyanları, kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgeler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik takip çalışmalarında elde edilen deliller doğrultusunda tespit edildi.

ÇEK, SENET VE POS CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda çek, senet, farklı kişilere ait kredi kartları, POS cihazları, tapu belgeleri, alacak-borç ilişkilerine ilişkin ajandalar, protokol ve sözleşmeler ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca bir ruhsatsız tabanca ve 159 tabanca fişeği bulundu. Şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.