Trafik gürültüsü, ekran başında geçirilen uzun saatler… Baş ağrısı modern dünyanın kaçınılmaz bir gerçeği gibi görünse de, bilim insanları bu ağrıların çok daha eski bir kökene dayanabileceğini öne sürüyor.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, bazı kişilerin baş ağrısına neden olan beyin kaynaklı bir bozukluğa daha yatkın olmasının sebebi Neandertal genleri olabilir. Bu bozukluk, beynin alt kısmının omuriliğe doğru sarkmasıyla oluşan Chiari malformasyonu olarak biliniyor ve her 100 kişiden birini etkiliyor.

Chiari malformasyonunun en hafif tipi olan CM-I, baş ağrısı ve boyun ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Ancak daha büyük deformasyonlar, ciddi nörolojik sorunlara neden olabiliyor. Geçmişte bazı bilim insanları bu tür bozuklukların Homo sapiens’in diğer insan türleriyle çiftleşmesi sonucu ortaya çıkabileceğini öne sürmüştü.

NEDENİ KAFA ŞEKLİNDE GİZLİ

Yeni araştırmada, özellikle Neandertallerin sahip olduğu kafa şeklinin bu bozukluğa neden olan etkenlerden biri olabileceği ileri sürüldü. Araştırmacılar, Chiari malformasyonuna sahip ve sahip olmayan 103 modern insanın 3D kafatası modellerini, Homo erectus, Homo heidelbergensis ve Neandertallerin de aralarında bulunduğu sekiz antik insan fosiliyle karşılaştırdı.

Malformasyona sahip insanların kafatası şekli, yalnızca Neandertallerin kafatası şekline benziyordu. Homo erectus ve Homo heidelbergensis gibi diğer eski insan türleri ise malformasyonu olmayan modern insanlara daha yakındı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Kimberly Plomp, bu bulguların Neandertal ve Chiari’ye sahip modern insanların benzer kafa şekillerini paylaştığını gösterdiğini söylüyor. Bu da söz konusu malformasyonun, sadece evrimsel soy geçmişimizden değil, Neandertallerle olan genetik etkileşimlerden kaynaklanabileceğini düşündürüyor.

GENLERİMİZİN YÜZDE 45'İNDE İZİ VAR

Neandertaller ve Homo sapiens’in yaklaşık 250 bin yıl önce başlayarak 200 bin yıl süren bir dönemde Levant bölgesinde yoğun olarak çiftleştiği biliniyor. Bugün modern insanların genomunun yaklaşık yüzde 45’inde Neandertal genlerinin izleri bulunabiliyor. Ancak bu genlerin dağılımı coğrafyaya göre değişiyor.

Örneğin, Doğu Asya'da yaşayan bazı insanlarda Neandertal gen oranı yüzde 4’e kadar çıkarken, Neandertallerin yaşamadığı Afrika’da bu oran yok denecek kadar az. Araştırmacılar, bu dağılımın Chiari malformasyonu oranları üzerinde de etkili olabileceğini düşünüyor.