Psikologlar ve araştırmacılar tarafından yapılan incelemeler, siyah kıyafet tercihinin güven, ciddiyet ve zekâ gibi özelliklerle ilişkilendirildiğini ortaya koydu.

Fiziksel olarak ışığın yokluğunu temsil eden siyah renk, toplumsal alanda ölüm veya hüzünle ilişkilendirilse de araştırmalar bu rengi tercih edenlerin olumlu bir izlenim bıraktığını gösteriyor.

ARAŞTIRMA İLE İNCELENDİ

Çin’deki Soochow Üniversitesi Tekstil ve Giyim Mühendisliği Fakültesi araştırmacıları, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Teknoloji Dergisi’nde yayımlanan çalışmalarında kıyafet renklerinin güven algısı üzerindeki etkisini inceledi. Aynı tarzdaki profesyonel kıyafetler için 10 renk tonu ve 3 değer seviyesi belirleyen araştırmacılar, yaklaşık 30 katılımcıyı testlere tabi tuttu. Araştırma sonucunda siyahın en çok güven veren renkler arasında yer aldığı tespit edildi.

Psikologlara göre siyah; ciddiyet, güvenilirlik ve yetkinlik imajı oluşturuyor. Daha açık veya iddialı renklere kıyasla ilk izlenimde daha etkili olan siyah, iş görüşmeleri ve önemli randevularda tercih ediliyor.

1.000 Kişilik Anket SonuçlarıAu feminin sitesinin aktardığı, Buytshirtsonline şirketi tarafından 1.000 kişiyle yapılan anket sonuçları da siyah rengin algısını ortaya koydu. Verilere göre siyah; öz güven, zeka ve çekicilik gibi olumlu özelliklerde birinci veya ikinci sırada yer alırken, kibir gibi olumsuz özellikler arasında nadiren bulunuyor.

SİYAH RENGİN TEK OLUMSUZ ALGISI KAYDEDİLDİ

Anket sonuçlarından öne çıkan diğer bulgulara göre; katılımcılar siyahı cenaze törenlerinin yanı sıra düğün, iş görüşmesi ve ilk buluşma için en ideal renk olarak belirtti. Kırmızı renk kibirle ilişkilendirilirken, siyah giymeyi sevenler daha mütevazı ve daha az dışa dönük olarak algılandı.

Erkeklerin kadınlarda en seksi bulduğu renk kırmızı olurken, kadınların yüzde 66’sı partnerlerinin siyah, yüzde 48’i ise mavi giymesini tercih ettiğini bildirdi.

Araştırmada siyah rengin tek olumsuz algısı cömertlik konusunda kaydedildi. Baştan aşağı siyah giyinmeyi tercih edenler, katılımcılar tarafından en az cömert kişiler olarak değerlendirildi.