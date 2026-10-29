Sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla tanınan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, paylaşımlarıyla zaman zaman tartışmaların odağına yerleşiyor. Ağustos ayında beşinci kez anne olan Özlem Öz, bu kez Instagram hesabına getirilen erişim engeliyle gündeme geldi.

BEBEĞİNİN SÜNNET PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özlem Öz’ün son dönemde bebeğinin sünnetiyle ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Özellikle sünnet öncesinde doktorla yaptığı konuşmanın ardından X platformunda çok sayıda kullanıcı fenomenin paylaşımlarına tepki göstermiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrıda bulunarak hesabıyla ilgili işlem yapılmasını istemişti.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Çocukların mahremiyetinin paylaşımlar üzerinden ihlal edildiği yönündeki eleştirilerin ardından Özlem Öz’ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Fenomenin hesabının hangi gerekçeyle ve hangi makamın kararıyla engellendiğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.





Özlem Öz’ün hesabına erişim engeli getirilmesinin gerekçesine ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Kararın gelen şikâyetlerle bağlantılı olup olmadığı da bilinmiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Özlem Öz tarafından küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmaların paylaşılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çocukların mahremiyetinin korunmasının her kesimin ve platformun sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir. Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması; ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğundadır. Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir."



