SÖZCÜ Grubu, vergisini veriyor, istihdam yaratıyor, kamu bankalarının ve kurumlarının ambargosuna rağmen ayakta duruyor. Kamu kurumları ise iktidar yanlısı medyaya uygun koşullu kredi, ilan ve reklam yağdırıyor.

Rekabet Kurumu’nun, televizyon izleyici ölçümü hizmeti veren Fifty5Blue hakkında,

reyting verilerinin reklam bütçelerinin kanallar ve programlar arasında dağıtılmasında

belirleyici rol oynadığına dikkat çekerek soruşturma başlatması SÖZCÜ açısından da önem taşıyor. Burada rekabeti bozucu durumu ise kamu

kurumları yaratıyor.

İLAN PASTASINDA HAKSIZLIK

Kamu bankalarının milyarlarca liralık reklam harcamalarının büyük bölümünün iktidara yakın medya kuruluşlarına akıtılıyor. 2026’nın ilk 9 ayında Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın reklam ve ilan harcamaları toplam 7.1 milyar lirayı aştı. SÖZCÜ TV ise 13 haber kanalı arasında zirvede yer almasına ve izlenmede ikinci sıradaki kanala üç kat fark atmasına karşın reklam pastasından pay alamıyor. Türkiye’nin en çok tıklanan haber sitesi ve en çok satan gazetesi SÖZCÜ ile Grubun bünyesindeki Korkusuz ve Tavır da kamu ilan pastasının dışında bırakılıyor. Rekabeti bozucu bu tutum, Varlık Fonu bünyesindeki Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve PTT gibi dev şirketlerde de görülüyor.

KREDİDE DE AYRICALIKLILAR

Reklam ve ilan dağıtımındaki eşitsizliğin yanı sıra krediye erişimde de aynı ayrımcılık uygulanıyor. İktidara yakın medya kuruluşları daha uygun koşullarda kredi kullanabilirken bağımsız gazetecilik yapan kuruluşlar bu olanaktan yararlanamıyor.

Ersan Barkın

“Ölçüm tarafsız olmalı”

SÖZCÜ Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, reyting verilerinin reklam dağıtımındaki önemine dikkat çekti. Barkın, “Özellikle kamu iştiraklerinin reklam bütçelerinin dağıtımı bu ölçülere göre yapılıyor” dedi. Barkın “Bu yönüyle, reyting ölçüm şirketlerinin izleme kayıtlarını işleme ve raporlama süreçlerinin, gerçek izlenme oranlarını yansıtır biçimde, tarafsız ve nesnel verilere dayanması, gerek reklam paylarının dağıtımı, gerekse izleyici beklentilerinin oluşması bakımından değerli” diye konuştu.

Rekabet Kurumu, haksız rekabet oluşmasına yönelik inceleme için izleyici ölçüm firmasına soruşturma başlattı. Rekabeti bozucu tutum, kamu bankaları ile Varlık Fonu bünyesindeki dev şirketlerde de görülüyor.

Bağımsız medyanın yaşam kaynağı

Reklam gelirlerinin, sadece yayıncılık yapan, başka gelir kaynakları olmayan Sözcü Medya Grubu gibi kuruluşlar için tek yaşam kaynağı olduğuna vurgu yapan Barkın, şunları söyledi: “Rekabet Kurumu'nun reklam veren teşebbüslerin alım karteli kurdukları iddiasına, daha önce yaptığı incelemelerde belirttiği gibi, bilgi değişiminin beyan edilen amacı dışında rekabet karşıtı amaç veya etki doğuracak şekilde kullanılmasına yönelik bir oluşumdan sakınmaları gerekir. Ölçümlerin rekabet hukuku kurallarına uygun olması, aykırı hususlar içerip içermediğinin denetlenmesi de bu yüzden çok önemli.”