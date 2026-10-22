İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “futbolda şike” kumpasına ilişkin Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Arıboğan hakkında, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
ÜÇ İSİM HAKKINDA TAKİPSİZLİK
Soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında ise takipsizlik kararı verildi.