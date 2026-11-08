Olay, Kutsal Cuma günü Jalisco eyaletine bağlı Tlaquepaque kentinin San Martin de las Flores bölgesinde yaşandı. Cerro de la Cruz (Haç Tepesi) üzerinde düzenlenen geleneksel “Judea” gösterisinde, çarmıha geriliş sahnesi canlandırılırken kaza meydana geldi.

Romalı asker kostümlü oyuncuların iplerle kaldırmaya başladığı ahşap haça bağlanan oyuncu, yeterince sabitlenmemesi nedeniyle kayarak yere düştü. Yerel basında yer alan haberlere göre haçın iplerle hareket ettirildiği sırada ani bir manevra yapması da kazada etkili oldu.

Binlerce kişinin izlediği olay, seyirciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

MÜDAHALENİN ARDINDAN YENİDEN HAÇA ÇIKTI

Kazanın ardından gösteriye birkaç dakika ara verildi. Oyuncuya ekip üyeleri ve bölgede hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen oyuncu, kısa süre sonra merdiven yardımıyla yeniden haça çıktı. Gösteri de kaldığı yerden devam etti.

Meksika basınında, düşen oyuncunun Hz. İsa’yı mı yoksa onunla birlikte çarmıha gerilen hırsızlardan Gestas’ı mı canlandırdığı konusunda farklı bilgiler yer aldı.

232 YILLIK GELENEK BU YIL DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

San Martin de las Flores’te yerel halk tarafından “Judea” olarak adlandırılan gösteri, bu yıl 232’nci kez düzenlendi. Hz. İsa’nın son günlerini, çarmıha gerilişini ve dirilişini konu alan etkinlik, Paskalya öncesindeki Kutsal Hafta boyunca gerçekleştiriliyor.

Palmiye Pazarı’nda törensel yürüyüşle başlayan gösterilerde, Kutsal Cuma günü saat 15.00’te Hz. İsa’nın ölümü canlandırılıyor.

Yerel basına göre Meksika’nın en eski “Judea” gösterisi olarak bilinen etkinliği bu yıl iki gün boyunca yaklaşık 250 bin kişi izledi. Belediye, organizasyon kapsamında 400’den fazla güvenlik ve sivil savunma görevlisini görevlendirdi.

“Viacrucis” veya “Pasion de Cristo” adıyla bilinen çarmıha geriliş canlandırmaları, özellikle Katolik nüfusun yoğun olduğu Latin Amerika ülkelerinde ve Meksika’da birçok bölgede düzenleniyor.

Bu etkinliklerin en büyüklerinden biri, başkent Mexico City’nin Iztapalapa bölgesinde 1843 yılından bu yana gerçekleştiriliyor. Buradaki gösteride Hz. İsa’yı canlandıran oyuncu gerçek bir haça bağlanıyor ve yaklaşık 20 dakika boyunca haçta kalıyor.

ÖNCEKİ KAZALAR GÜNDEME GELDİ

Son olay, geleneksel dini gösterilerde alınan güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Meksika’da benzer kazalar daha önce de yaşandı.

2023 yılında Colima eyaletinin Armeria kentinde Hz. İsa’yı canlandıran Pedro Carrillo Chavez, haç kaldırılırken ayaklarını dayadığı basamağın yerinden çıkması sonucu yere düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Bu yıl ise Meksika Eyaleti’ndeki Xonacatlan’da Hz. İsa rolündeki 26 yaşındaki bir oyuncu, gösteri sırasında itilerek yere düşmüş ve yaralanmıştı.