İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Başkan Donald Trump arasında Lübnan konusunda yaşanan son gerginlik iki liderin arasını açtı.

İran konusunda her gün konuşan iki müttefikin çıkarları bire bir çatışır oldu. Bu çatışmanın sonunda Trump, bir telefon görüşmesinde Netanyahu'ya hakaretler yağdırdı.

Netanyahu ise yaptığı açıklamada bu olayı alttan aldı. Netanyahu, "aile arasında böyle şeyler olur" diyerek görüşmeyi geçiştirdi.

Yaklaşan seçimler öncesinde Hamas'ı yok etme sözünü tutamayan Netanyahu'nın Gazze savaşından beri başlattığı katliamların faturası birikmeye başladı.

ABD Başkanı ise Netanyahu'nun teşvikiyle girdiği savaşın ekonomik faturası altında eziliyor.

Trump bir an önce barış anlaşmasıyla savaşı sonlandırmak isterken, Netanyahu'nun savaşa devam etmesine ihtiyacı var. Bu ikilemde atan ilk şalter ise, Lübnan sebebiyle ortaya çıktı.

Netanyahu bu yüzden Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine büyük saldırılar düzenleme sözü verdi ancak Lübnan yerine İran ile yapılacak bir anlaşmaya odaklanan Trump bu planı sert şekilde engelledi.

TRUMP'TAN AZAR YİYEN NETANYAHU: 'OLUR ÖYLE'

Trump pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'yu sert bir dille azarladı ve Beyrut saldırılarını tamamen durdurdu.

Bu görüşme İsrail içinde büyük bir siyasi fırtına kopardı. Netanyahu'nun rakipleri ve hatta bazı bakanları İsrail'in Amerika'nın bir uydusu haline geldiğini savundu.

Görüşmenin detaylarını aktaran İsrail merkezli bir kaynak "Bu gerçekten korkunç bir telefon görüşmesiydi ve Trump Netanyahu'yu adeta topa tuttu. Lübnan'daki durumun patlak vermemesi ve bu yolla İran ile yürütülen müzakerelerin tamamen havaya uçmaması için Beyrut'a yönelik saldırı planından derhal geri adım atılmasını talep etti" dedi.

Durumu yorumlayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Axios'a "Bibi bazen nerede durması gerektiğini kesinlikle bilmiyor" yorumunu yaptı.

Netanyahu ise Trump'ın kendisine hakaret ettiği yönündeki iddiaları yalanlamadı ancak geçmişte de tartıştıklarını ve yakın ortaklıklarını her zaman koruduklarını dile getirdi.

NETANYAHU'NUN KORKUSU

Netanyahu şimdi Washington'ın Lübnan'daki askeri operasyonlara çok daha katı kısıtlamalar getirmesinden korkuyor.

Diğer yandan Washington'da yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında Hizbullah'ın adımlarına bağlı bir ateşkes planı duyuruldu.

Trump ise Lübnan'daki çatışmayı İran savaşından ayırmaya çalışıyor ve İran ile bu hafta sonu bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor.