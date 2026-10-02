Türkiye'de yatırım fonlarında patlak veren kriz, yüz binlerce yatırımcının birikimlerine erişimini engellemenin ötesinde, piyasa genelinde ciddi bir nakit sıkışıklığına yol açmaya başladı. Fonlardaki paralarını çekemeyen vatandaşlar, günlük ve kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılayabilmek adına alternatif varlıklarını nakde dönüştürmek zorunda kalıyor.

Krizin yansımaları otomotiv sektöründe de somut bir şekilde hissedilmeye başlandı. Galericiler, son bir hafta içinde doğrudan satış amacıyla getirilen araç sayısında olağanüstü bir artış yaşandığını ifade ediyor. Piyasadaki mevcut durgunluk nedeniyle çevrim içi ilan sitelerinde alıcı bekleyerek zaman kaybetmek istemeyen araç sahiplerinin, acil nakit akışı sağlayabilmek için rotayı doğrudan oto galerilerine çevirdiği bildiriliyor.

Sektör temsilcileri, galericilere yapılan bu başvurularda yeni bir araç satın alma veya portföy değiştirme amacının bulunmadığına dikkat çekiyor. Yetkililer, satış taleplerinin arkasındaki ana motivasyonun tamamen kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak olduğunu vurguluyor.

İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, son günlerde nakit ihtiyacı nedeniyle aracını satışa getirenlerin arttığını belirterek, “Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.” ifadelerini kullandı.

ALTINI OLAN KUYUMCULARA KOŞTU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kuyumcularda da son dönemde hareketlilik görülüyor. Özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bazı müşterilerin ellerindeki altınları bozdurduğu ifade ediliyor.

Kuyumcular, müşterilerin bir bölümünün fondaki parasına ulaşamadığını ve bu sebeple altınlarını nakde çevirdiğini söylüyor.

Fatih'te kuyumculuk yapan Ramazan Sönmez, altın bozdurmak için gelenlerde hareketlilik yaşandığını söyleyerek, “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor.” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ESNAF FONDA SIKIŞTI

Yatırım fonlarında yaşanan krizin etkilerinin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını da doğrudan sarsmaya başladığı bildiriliyor. Nakit varlıklarını fonlarda değerlendiren işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemeleri gibi acil yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kısa vadeli finansman arayışına girdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.