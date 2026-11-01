Milattan sonra 79 yılında yaşanan felaketin ardından korunan eşyalar, Antik Roma dönemindeki günlük yaşama ilişkin yeni ayrıntılar sundu. Araştırmacılar, dolabın kalıntılarını ve içindeki nesnelerin konumlarını inceleyerek yaklaşık 2 bin yıl önce nasıl kullanıldığını anlamaya çalıştı.

38 BRONZ SİKKE SEPETİN İÇİNDE KALMIŞ

Pompeii'nin Via dell'Abbondanza Caddesi üzerindeki bir evde yürütülen kazılarda, ahşap dolabın içerisinde çok sayıda kişisel eşya tespit edildi. Buluntular arasında cımbız, makyaj malzemelerini karıştırmak için kullanılan küçük bir araç, cam parfüm şişesi, tütsülük ve bronz kandil yer aldı.

Dolabın içinde bulunan küçük bir sepetten ise 38 bronz sikke çıktı. Sikkelerin diğer kişisel eşyalarla birlikte saklanmış olması, ev sakinlerinin gündelik yaşamlarına ilişkin önemli ipuçları sundu. Araştırmacılar, bu eşyaların felaket sırasında geride bırakılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Yanardağdan yayılan kül ve volkanik malzemeler, evdeki birçok nesnenin konumunun korunmasını sağladı. Ahşap dolabın kendisi büyük ölçüde yok olsa da geride kalan izler sayesinde yapının biçimi ve içindeki eşyaların yerleşimi belirlenebildi.

ÇOCUKLUK HATIRASI DA DOLAPTAN ÇIKTI

Dolapta dikkat çeken bir diğer buluntu ise en az 24 küçük süsten oluşan kolye oldu. Cam, kemik ve kaya kristali gibi farklı malzemelerden yapılan süslerin üzerinde çeşitli figürler bulunduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu parçaların Antik Roma döneminde çocukları kötülüklerden koruduğuna inanılan süslerle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor. Benzer eşyaların yetişkinlik döneminde de çocukluk hatırası olarak saklanabildiği biliniyor.

Kazı yapılan evin başka bir bölümünde ise bir küpün içinde iki genç fareye ait kemik kalıntıları tespit edildi. Kişisel bakım malzemelerinden sikkelere, takılardan ev içindeki diğer kalıntılara kadar uzanan buluntular, Pompeii'de felaketten önce sürdürülen günlük yaşamın ayrıntılarını ortaya koyuyor.