İnternet kullanıcıları, sıklıkla gördüğümüz ve genellikle rock kültürüyle ilişkilendirilen parmak emojisi hakkında şaşırtıcı bir bilgi keşfetti. Uzun yıllardır "Hadi rock yapalım" ya da heavy metal müziği ile özdeşleştirilen bu el işareti, aslında başka bir anlam taşıyor. Bu emoji, görünüşte basit bir işaret gibi görünse de aslında Amerikan İşaret Dili'nde özel bir anlam taşıyor. Serçe parmak, "I" harfini, baş parmak ve işaret parmağı ise "L" harfini simgeliyor. Ayrıca baş parmak ve serçe parmak bir araya geldiğinde "Y" harfini oluşturuyor. Bu üç harf birleştirildiğinde ise "ILY" yani "I Love You" (Seni seviyorum) mesajı ortaya çıkıyor.

Bu gizli anlam, emojinin yıllardır rock kültüründen, nazara karşı koruma işaretine kadar birçok farklı anlamda kullanıldığını düşünen kullanıcıları şaşkına uğrattı. Özellikle heavy metal sevenlerin sıklıkla kullandığı bu işaretin, aslında daha duygusal bir anlam taşıdığı şimdi daha geniş bir kitle tarafından öğrenildi.

Kültürel bağlamda, bu el işareti sadece müzikle değil, İtalyan geleneklerinde de sıklıkla nazara karşı korunma amacıyla kullanılıyor. Bunun yanı sıra, bozkurt işareti ve diğer çeşitli sembollerle de ilişkilendirildiği biliniyor. Ancak yeni keşif, bu popüler işaretin gerçek anlamını bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan yıllarca farklı kültürel referanslarla anılan bu emoji, şimdi daha fazla kişiye sevgi ve pozitif enerji göndermek için kullanılan evrensel bir mesaj haline geldi.