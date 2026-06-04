İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümü, ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu. Dilan Polat'ın koruması olduğu belirtilen ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın vefatının ardından Sıla Doğu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olay, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Can Polat, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

''NEŞE KAYNAĞIMIZDI''

Acı haberin ardından Can Polat'ın yakınları sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Bu isimlerden biri de Sıla Doğu oldu.

Yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaşan Doğu, Can Polat'ın kendileri için sadece bir yakın değil, aynı zamanda neşe kaynağı olduğunu ifade etti.

''YALAN DEYİN, ŞAKA DEYİN''

Sıla Doğu paylaşımında, "Babacım, Can Polat'ım. Neşe kaynağımız, dostumuz, canımız... Yalan deyin, biri arayacak şaka diyecek. Dünya iyisi, kalbinde kötülük olmayan melek kalplim" ifadelerini kullandı.





Can Polat'ın kendisini sık sık aradığını ve her zaman güldürdüğünü belirten Doğu, paylaşımında onun yokluğunu kabullenmekte zorlandığını da dile getirdi.

''ÇOK HAKKIN VAR''

Duygusal mesajında, "Beni şimdi günde üç kez kim arayacak, kim beni güldürecek?" sözlerine yer veren Sıla Doğu, Can Polat'tan helallik istediğini belirterek, "Çok hakkın var, hakkını helal et. Canım dostumuz, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın sonunda ise yaşadığı şoku gözler önüne seren Doğu, "Son cümleyi yazamadım. Hayır, yalan... Şaka diyecekler" sözleriyle acısını dile getirdi.

Sıla Doğu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce dikkat çekerken çok sayıda kişi taziye mesajları paylaştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.