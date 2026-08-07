Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, katıldığı Katarsis programında hem müzik kariyeri hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sıla ile geçmişte yaptıkları müzikal çalışmalar ve dostluğu hakkında konuşan Sali, aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

“SILA’YI ÇOK SEVİYORUM”

Sıla ile küs oldukları yönündeki soruya yanıt veren Ziynet Sali, iki sanatçı arasındaki bağın güçlü olduğunu söyledi.

Sali, “Sıla’yı çok seviyorum, bizim çok güzel bir gönül bağımız var. O albümü yaparken geçirdiğimiz süre, müzikal yolculuk çok güçlü bir dönemdi” ifadelerini kullandı.

MÜZİKAL DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR

Sıla ile yaptığı çalışmaların kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Ziynet Sali, başarılı sanatçının müzisyen kimliğine de övgüde bulundu.

Ünlü şarkıcı, “Çok iyi bir müzisyen, eğlenceli bir dostluğu var. Ben dostluklarımda birbirini beslemeyi çok seviyorum” diyerek Sıla ile iletişimlerinin sürdüğünü anlattı.

“YİNE KONUŞUYORUZ, VAR MI ŞARKI DİYORUZ”

Ziynet Sali, müzik alanındaki paylaşımlarının da devam ettiğini belirterek, “Buradan ona sevgilerim sonsuz. Yine konuşuyoruz, var mı şarkı diyoruz. Müzikal paylaşım çok güzel” dedi.

Sali’nin açıklamaları, Sıla ile arasında küslük olduğu yönündeki iddialara da son noktayı koydu.