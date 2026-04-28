Kaza, 28 Aralık 2024’te Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak’ta meydana geldi. Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu’nun kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.’nin motosikleti çarpıştı. Ağır yaralanan Pehlivanoğlu, kaldırıldığı hastanede 4 Ocak 2025’te yaşamını yitirdi ve Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede A.Ç. “tali”, Sıla Pehlivanoğlu ise “asli” kusurlu bulundu. Duruşmada savcı, farklı bilirkişi raporlarında sanık için “tali kusurlu” ve “kusursuz” değerlendirmeleri bulunduğunu belirterek Adli Tıp’tan yeni rapor talep etti; mahkeme de bu talebi kabul etti.

Sıla’nın annesi Emel Pehlivanoğlu, kazanın şerit ihlaliyle meydana geldiğini savunarak adalet istediklerini ifade etti. Sanık avukatı Recep Yüksekyayla ise kamera kayıtlarına göre müvekkilinin kendi şeridinde olduğunu, önceki raporların kusursuz olduğunu ortaya koyduğunu belirterek dosyanın yeniden Adli Tıp’a gönderilmesini anlamadıklarını söyledi ve amaçlarının hukukun tecelli etmesi olduğunu dile getirdi.