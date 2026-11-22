Sıla, dün akşam bir mekanda sahne aldı. Biletleri tükenen gecede sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, repertuvarına yorumlamaktan keyif aldığı şarkıları da ekledi. Güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

KARIN KASLARIYLA SAHNEDE GÖZ KAMAŞTIRDI

Burak Bayraktaroğlu tasarımı siyah takımıyla sahneye çıkan Sıla, şıklığıyla da adından söz ettirdi. Kıyafetinin ortaya çıkardığı fit görünümü ve karın kasları, konserin ardından sosyal medyada en çok konuşulan ayrıntılar arasında yer aldı.

"BURADAN AYRILIRKEN NE KADAR GÜZEL BİR GECEYDİ DİYE DÜŞÜNÜN"

Konser öncesinde dinleyicileriyle sohbet eden Sıla, geceye dair dileğini şu sözlerle paylaştı:

"Burada hep birlikte güzel vakit geçirmek, biraz olsun hayatın telaşından uzaklaşmak, daha mutlu ve daha sevinçli hissetmek çok kıymetli. Dilerim buradan ayrılırken hepiniz ‘Ne kadar güzel bir geceydi, ne kadar iyi vakit geçirdik’ diye düşünürsünüz"

Samimi sohbeti ve performansıyla beğeni toplayan Sıla, yoğun istek üzerine 5 Aralık'ta yeniden Cahide Palazzo sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.