Sıla, Cahide Palazzo'da verdiği sezonun ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Mekandaki ilk sahnesine yeni repertuvarıyla çıkan sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra unutulmayan hitleri de seslendirdi.

Tüm biletlerin tükendiği konserde salonu dolduran kalabalık, gece boyunca Sıla'nın şarkılarına eşlik etti. Sanatçının sahne için tercih ettiği kıyafet ise gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

“İLK BULUŞMA GİBİ…”

Cahide Palazzo seyircisiyle ilk kez bir araya gelen Sıla, konserin açılışında geceyi “ilk buluşma”ya benzetti.

Sanatçı, “Enerjinizden çok iyi geçeceğini biliyorum. Siz de hoş geldiniz, ben de hoşbuldum gerçekten” sözleriyle seyircisine teşekkür etti.

DEKOLTESİ VE KARIN KASLARI ÖN PLANA ÇIKTI

Sıla, sahneye Burak Bayraktaroğlu imzalı kırmızı bir takımla çıktı. Göğüs ve karın bölgesini açıkta bırakan dekolteli tasarımı tercih eden sanatçı, belirgin karın kaslarını da gözler önüne serdi.

Kırmızı kıyafetiyle sahnede iddialı bir görüntü sergileyen Sıla'nın tarzı sosyal medyada da konuşuldu. Sanatçı için “Alev alev bir Sıla” yorumları yapıldı.