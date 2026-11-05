Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, estetik yaptırmadığını söyledi. Nişantaşı'nda görüntülenen 23 yaşındaki model, estetiğin kişisel bir tercih olduğunu vurguladı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Saraydemir, genç oyuncuların estetiğe yönelmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Tercih meselesi, herkesin kendi kararı. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Estetik bir ara çok modaydı, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp, doğallığa kaydı. Bence doğallık daha iyi"

ALTI AYDIR OYUNCULUK EĞİTİMİ ALIYOR

Kariyerine oyuncu olarak devam etmek istediğini belirten Saraydemir, "Son altı aydır oyunculuk eğitimi alıyorum. Bunun üzerine ilerlemek istiyorum. Modellik yaptığım oluyor ama oyunculuğa göre daha az ağır basıyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Altın Portakal Festivali'ne katılan Saraydemir, deneyimini de "İlk Altın Portakal deneyimimdi. Çok eğlendim, herkesle tanışabildiğim ortam oldu" sözleriyle anlattı.

"MODELLİK BİTMEDİ, YÖN DEĞİŞTİRDİ"

Saraydemir'e, eski modellerin yeni modellerin işlerini yapmayıp farklı sektörlere yöneldiği yolundaki sözleri de soruldu. Saraydemir, sektördeki değişimi şöyle değerlendirdi:

"Herkes, 'Modellik bitti mi, devam etmeyecek mi?' diye soruyor. Modellik bitmedi, yön değiştirdi. Eskiden biraz daha fiziğe, duruşa ve profesyonelliğe bakarlarken, şimdi tanınırlığa ve projeyi kimin daha ileri götürebileceğine bakılıyor."

Giyim ve alışveriş alışkanlıklarından da söz eden model, "Güzel giyinirim. Rekor seviyesinde alışveriş tutkum yok. Zaman kaybettirecek alışveriş yapmıyorum. Genelde internetten yapıyorum" dedi.

Haziran ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olan Saraydemir, 1,80 metre boyunda. Saraydemir, geçmiş yılların Türkiye güzelleri Arzum Onan ve Azra Akın'a benzerliğiyle de dikkat çekmişti.