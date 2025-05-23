Daha önce Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Doğa' karakterini canlandıran oyuncu önceki gün konuk olduğu 'Empati' programında işletmeci sevgikisi ile nasıl tanıştığını anlattı:

"İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık."

"ONLAR YALAN"

Birbirlerinin aileleriyle tanıştıklarını söyleyen Türkoğlu, nişanlandıkları haberleri için de "Anne olmak istiyorum, aile kavramını seviyorum ama çocukla alakası yok ailenin. Bir kişi de senin yuvan olabilir, bendeki aile kavramı yuva olmak, ait hissetmek birine. Sosyal medyadaki bir fotoğrafla 'nişanlandılar' yazıldı, onlar yalan" dedi.