Uzun süredir birliktelik yaşayan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, evlilik yolunda resmi adımı attı. Aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen sade törende nişan yüzükleri takıldı. Çift, törenden kareleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak nişan haberini duyurdu.
SANAT CAMİASINDAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Sade bir atmosferde gerçekleşen nişan töreninin ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara oyuncu arkadaşlarından tebrik mesajları geldi. Yılmaz Kunt, Eylül Tumbar, Buçe Buse Kahraman, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı gibi isimler çifte iyi dileklerini iletenler arasında yer aldı.
EVLİLİK TEKLİFİ GEÇEN YIL GELMİŞTİ
İlişkilerini bir süredir kamuoyunun önünde sürdüren çiftten Ata Ayyıldız'ın geçtiğimiz yıl Sıla Türkoğlu'na evlilik teklif ettiği öğrenildi. Teklifin ardından nişan törenini tamamlayan çift, evlilik sürecine girdi.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türkoğlu, 2025 yılında diziden ayrılarak "Doktor, Başka Hayatta" kadrosuna dahil olmuştu.