Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız'ın özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ve 2027 yazında evlenmeyi planladıkları konuşulan çiftin, İstanbul'daki yaşamlarını da değiştirmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Caddebostan'da yaşayan Türkoğlu ve Ayyıldız'ın bir süredir çok sevdikleri Zekeriyaköy'den villa aldığı ve yeni evlerinde tadilat yaptırdığı öne sürüldü.

YENİ EVLERİ İÇİN TADİLAT BAŞLADI

Çiftin, Zekeriyaköy'deki villalarının tadilatını yaptırdığı ve kısa süre içerisinde yeni evlerine taşınmayı planladığı konuşuluyor.

Ata Ayyıldız'ın Zekeriyaköy ilgisi ise yeni değil. İş insanı, aylar önce bölgede beşinci kafesini açmıştı.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın taşınma kararının ardından gözler çiftin yeni yaşamlarına çevrildi.

TEKLİF İTALYA'DA GELMİŞTİ

Sıla Türkoğlu, geçen yaz sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı İtalya tatilinde Como Gölü kıyısında romantik bir evlilik teklifi almıştı.

Teklifin ardından evlilik hazırlıklarına başlayan çift, Ağustos ayında aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. İkilinin 2027 yazında nikâh masasına oturmayı planladığı da konuşuluyor.