Daha önce Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, bir yıldır işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Birlikte sık sık seyahat eden çift geçen günlerde İtalya'ya gitmişti. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, bugün de sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ndeydi.

COMO GÖLÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede sürpriz yaptı, evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine "Evet" diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

"ATA İLE TANIŞTIĞIMDA HAYATIMDA BİRİ VARDI"

Sıla Türkoğlu konuk olduğu bir programda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı:

"İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık."