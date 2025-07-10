Terör örgütü PKK yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacak.

Görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması beklenirken, "güvenlik" nedeniyle silah bırakma alanına gazetecilerin alınmayacağı ve canlı yayınlanmayacağı duyuruldu.

4 OTOBÜS KALKTI

DEM Parti, bazı yazar ve gazetecileri davet etti ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiğini açıkladı.

Diyarbakır'dan davetli DEM Parti Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentine dört otobüsle hareket etti.

DEV EKRANLAR KURULDU

Silah bırakma iki ayrı alandan izlenecek.

Terör örgütü üyelerinin silah bırakacağı ilk alana izlenim yazacak az sayıda gözlemci alınacak ve Bu davetlilerin telefon ve diğer teknik malzemeleri, güvenlik gerekçesiyle alana alınmayacak.

Katılımcıların çoğunluğu ise dev ekranların kurulduğu ikinci bir alanda silah bırakmayı izleyebilecek.

Silah bırakmanın yapılacağı birinci alana, sadece tarafların kabul ettiği, iki yayın kuruluşunun çalışanları alınacak.