Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 17'sinin daha işlemleri tamamlandı. Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla jandarmadan salıverildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla silah satıldığı bilgisi üzerine 28 Nisan'da Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya'da 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye çıkartılan zanlılardan 16'sı tutuklanmış, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i de serbest bırakılmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.