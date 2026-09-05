Adalet Bakanı Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin yeni düzenleme hazırlığını açıkladı.

'ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ'

2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılımının temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürlek şunları kaydetti:

“Yeni Avukatlık Kanunu'nda avukatlarımızın bilgi ve belgeye erişim yetkilerinin genişletilmesine, stajyer ve genç meslektaşlarımıza, avukatlarımıza sağlanacak desteklerden özellikle başkasının yanında çalışan avukatlarımız ile kamu avukatlarımızın mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine kadar birçok çalışma yapıyoruz.

‘MUTABAKATA VARDIK’

Özellikle şunu müjdeleyeyim. Sürekli avukatlarımızdan silah ruhsatları, vergi ödenmemesi konusunda büyük talep geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık, sağ olsun o da bize yardımcı oldu. İnşallah ekim ayındaki pakete, silah ruhsatı ücretlerinin yarısının bir defaya mahsus alınması, daha sonra yenilenme ücretlerin alınmaması konusunda ortak bir mutabakata vardık.

‘YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

CMK ve adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi, avukatlık hizmetlerindeki vergi yükünün azaltılması, adliyelerdeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, UYAP ve e-duruşma uygulamalarının geliştirilmesi ile avukata yönelik şiddetle etkin mücadele konularını da yakından takip ediyoruz. Koruyucu hukuk anlayışının geliştirilmesi, avukatlarla temsilin yaygınlaştırılması ve tüm bu çalışmaların barolarımızla güçlü bir istişare içerisinde yürütülmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”