Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen silahlı okul baskınları, Türkiye’de silah ruhsatı sistemine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Olayın ardından, mevcut uygulamaların yeterliliği sorgulanırken, kulislerde yeni bir yasal düzenleme hazırlığı yapıldığı konuşuluyor.

EVDE SAKLAMA KOŞULLARI SIKILAŞTIRILIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberinde yer alan hazırlık aşamasındaki taslağa göre, ruhsatlı silahların evde gelişigüzel şekilde bulundurulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre silahların, kilitli ve güvenlik standartlarına uygun özel kasalarda muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilecek. Düzenlemenin temel amacı, özellikle çocuklar ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini engellemek.

DENETİMLER YILLIK HALE GELEBİLİR

Mevcut sistemde 5 yılda bir yapılan denetimlerin yetersiz olduğu yönündeki eleştiriler doğrultusunda, bu sürenin yılda bire düşürülmesi planlanıyor. Böylece ruhsat sahiplerinin hem silah bulundurma şartları hem de yasal sorumlulukları daha sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ŞARTI GÜNDEMDE

Yeni düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise psikolojik denetimler. Ruhsat başvurusu yapan kişilerin yalnızca ilk aşamada değil, belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi de planlanan adımlar arasında yer alıyor. Bu uygulamayla, silah sahibi bireylerin ruhsal durumlarının düzenli olarak takip edilmesi amaçlanıyor.