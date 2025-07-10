👥 Türkiye'den 150 Kişilik Heyet Katılacak

Edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz Cuma sabahı saat 08.00 ila 09.00 arasında gerçekleşecek törene Türkiye'den 150 kişilik sınırlı bir heyet katılım sağlayacak. Rudaw’a konuşan bir kaynak, organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını, törende uluslararası gözlemcilerin de hazır bulunacağını aktardı.

🎙️ AK Parti ve MHP'den Katılım Yok

Törene ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Partili Murat Şen, katılımcıların bölgeye Erbil Uluslararası Havalimanı ve İbrahim Halil Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılacağını bildirdi. Şen, AK Parti ve MHP’nin katılımına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirterek, “Türkiye’den bazı partiler törene katılacak ancak AK Parti ve MHP'nin katılımı konusunda elimizde resmi bir bilgi yok” ifadelerini kullandı.

🌍 Uluslararası Katılım Dikkat Çekiyor

Törene yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa ve ABD'den de ilgi büyük. 30’dan fazla parlamenter, akademisyen ve siyasetçiden oluşan geniş çaplı bir uluslararası gözlemci heyeti, Süleymaniye’deki bu tarihi anı yerinde takip etmek üzere bölgeye geldi.

📍 Törenin Konumu Gizli Tutulacak

Güvenlik gerekçesiyle silah bırakma töreninin net lokasyonu kamuoyuyla paylaşılmayacak. Katılımcıların Süleymaniye kent merkezinden otobüslerle alınarak törende bulunacakları alana ulaştırılacağı, törenin ise büyük bir ekrandan yayınlanacağı öğrenildi.