Her gün farklı bir silahlı olaya dair haberler gündemde kendine yer bulurken İçişleri Bakanlığı valilere talimat vererek vatandaşlara SMS göndermeye başladı. Başlangıç olarak Elazığ, Manisa, Giresun, Burdur, Muğla ve Mersin'de silah ruhsatı bulunan vatandaşlara gönderilen SMS'lerde, silah sahiplerinin silahlarını iyi muhafaza etmesi talebinde bulunuldu.

4 ŞEHİRDE KAPILARA TEBLİGAT GİDİYOR

Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum’da yeni silah ruhsatı almak veya ruhsatını yenilemek için başvuranlara konuyla ilgili tebligat yapılmaya başlandı. Silahların muhafazası hakkında önemli bilgilendirmeler yapılırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’i özellikle okullarda çocukları korumak amacıyla bu önlemlerin devam edeceğini bildirdi.

"KİLİTLİ YERLERDE SAKLAYIN"

İlk aşamada 7 şehirdeki vatandaşlara gönderilen SMS'lerde ruhsat sahiplerinden önemli isteklerde bulunuldu. Silahların özellikle kilitli bölmelerde ve çocukların ulaşamayacağı notkalarda saklanmasının önemi vurgulanırken, av tüfeği ve diğer silahların başkasına emanet olarak verilmemesinin önemi anlatıldı.