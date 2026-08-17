İzmir'in Tire ilçesinde 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin, evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Dün saat 15.00 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yiğit Can Bişkin, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından durumu ağırlaştığı için İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen Bişkin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanmıştı. Yetkililer, olayın detaylarını aydınlatmak için inceleme sürdürüyor.