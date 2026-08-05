Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 29 Temmuz akşam saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda bulunan bir telefon dükkanına gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, içerideki husumetlileri M.Y. ve N.K. ile bir süre konuştu. Şüpheli, ardından yanında getirdiği tabancasını çıkararak iki kişiye peş peşe ateş açtı.

DIŞARI ÇIKIP ATEŞ ETTİ, REKOR HIRSLA GERİ DÖNDÜ

Saldırının ardından dükkandan çıkan şüpheli, dışarıdan iş yerine doğru defalarca ateş etmeyi sürdürdü. Bir süre sonra tekrar dükkanın içine giren saldırgan, tezgah arkasındaki yaralılardan birine bir kez daha ateş ederek olay yerinden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y. ve N.K., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.