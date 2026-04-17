Kahramanmaraş’ta eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin canlı yayında şarjör doldurduğu bir video ortaya çıktı. Okula 5 silah ve 7 şarjörle saldırı düzenleyen saldırganın videosu, sosyal medyada gündem oldu. Mersinli’nin açtığı canlı yayında şarjör doldurup boşalttığı videoya gelen “Annen telefonuna el koymamış mıydı?” yorumu dikkat çekti. BABASI "SİLAHLAR SANDIKTA KİLİTLİYDİ" DEMİŞTİ! Saldırganın tutuklanan birinci sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli, ifadesinde şunları söylemişti: "Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır."

