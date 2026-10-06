Keşif, ülkenin güneybatısındaki Struga kenti yakınlarında, Koroşişta köyünün yanındaki Rasnica nekropolünde gerçekleştirildi. Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan mezarın MÖ 6. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Arkeologlara göre buluntular, mezara gömülen kişinin dönemin toplumunda önemli ve yüksek statülü biri olduğuna işaret ediyor.

MİĞFERİ, KILICI VE KALKANIYLA GÖMÜLMÜŞ

Mezarın içerisinde bronz miğfer, kalkan, kılıç ve çok sayıda mızraktan oluşan savaş donanımı bulundu. Bunlara bronz kaplar, gümüş iğne, kehribar ve cam boncuklar ile altın yüzük gibi değerli eşyalar da eşlik etti.

Kazı projesinin yöneticisi arkeolog Pero Ardžanliev, mezarın oldukça zengin buluntular içerdiğini belirtti. Mezar, içerisindeki silahlar nedeniyle şimdilik bir "savaşçı mezarı" olarak değerlendiriliyor. Ancak iskelet üzerinde yapılacak antropolojik incelemeler tamamlanmadığı için gömülen kişinin yaşı ve biyolojik cinsiyeti henüz kesinleşmedi.

Araştırmacılar iskelet üzerinde yapılacak çalışmalarla kişinin sağlık durumu hakkında da bilgi edinmeyi planlıyor. Ayrıca bu kişinin, aynı nekropolde 2024 yılında ortaya çıkarılan başka bir mezardaki kişiyle biyolojik akrabalığının bulunup bulunmadığı araştırılacak.

ALTIN ÖRTÜ YÜZÜNÜ KAPATMIŞ OLABİLİR

Kazının en dikkat çekici buluntularından biri, kalkanın yakınında bulunan son derece ince altın levha oldu. Arkeologlar bu parçanın cenaze sırasında ölen kişinin yüzünü örtmek amacıyla kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Oldukça hassas durumdaki altın parça laboratuvar ortamında korunacak ve ayrıntılı şekilde incelenecek.

Rasnica nekropolünün, altın cenaze maskeleriyle bilinen Trebenişta nekropolüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olması keşfi daha da dikkat çekici hale getiriyor. İlk değerlendirmeler, Rasnica’da bulunan altın parçanın Trebenişta’daki bazı örneklerden daha eski olabileceğini gösteriyor.

Aynı bölgede 2024 yılında gerçekleştirilen kazılarda da yaklaşık 7 metreye 4,5 metre büyüklüğünde anıtsal bir mezar kompleksi ile 100'den fazla eser ortaya çıkarılmıştı. Son keşifle birlikte Rasnica’nın, MÖ 6. yüzyılda Ohri Gölü çevresinde yaşayan güçlü ve varlıklı toplulukların kullandığı önemli bir mezarlık alanı olduğu düşüncesi güçlendi.