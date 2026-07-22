Eskişehir'de kent merkezinde oturan Y.S. ve G.S., ellerinde silahla fotoğraf çekilerek sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümü ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 mermi, 22 kurusıkı mermisi, av tüfeği şarjörü ile kelepçe ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.