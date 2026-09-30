Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 3359’uncu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla vurulan Muhammed Şanlı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Şanlı, burada tedavi altına alındı. Ancak Muhammed Şanlı, öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şanlı’nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.