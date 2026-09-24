Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki Yüreğir Otogarı’nda 20 Eylül gecesi meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı kavga masum bir çocuğun yaşamına mal oldu.

MÜZİK SESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGA KANA BULANDI

Otogarda otobüs yıkayan çalışanlar ile yüksek sesle müzik dinlediği öne sürülen grup arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden dönen Halit Çalışan idaresindeki otomobilin ön camından girerek arka koltukta oturan 9 yaşındaki kardeşi Muhammed Emir Çalışan’ın başına isabet etti.

2 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağabeyinin hemen hastaneye götürdüğü küçük Muhammed Emir, Balcalı Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Eylül’de hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi gözyaşları içinde Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"PAZARTESİ OKULA BAŞLAYACAK ÇOCUK MEZARDA YATIYOR"

Acılı baba Latif Çalışan, oğlunun okul alışverişini henüz tamamlayamadan vefat ettiğini belirterek tepkisini dile getirdi:

"O benim canım, ciğerimdi. Reçete yazdırmak için ağabeyiyle hastaneye gitmişti. Dönüş yolunda mermi otomobilimize isabet etmiş. Okul formasını almak için gezdik ama bulamamıştık. Dördüncü sınıfa geçmişti; pazartesi günü okula başlayacak çocuk şu anda mezarda yatıyor. Silahı olanlar en ağır cezayı alsın, içimizin yangını ancak o zaman söner."

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI: 2 TUTUKLAMA

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Mahfesığmaz Mahallesi’nde saklandıkları evde yakalanan şüphelilerden Derman Uçardoğan ile Erden Çukurkuz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Adil Uçardoğan ve İbrahim Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.