İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 2 Kasım'da Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişiye silahla ateş edilmesi olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin E.Y. (18) olduğu, Ö.K.'nin (18) ise olayın ardından şüpheliyi motosikletle bölgeden uzaklaştırdığı tespit edildi.

ADRESTE UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanması için 5 Kasım'da operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ö.K.'yi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta motosikletiyle birlikte yakaladı. E.Y.'nin ise Örnektepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste olduğu belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen baskında, G.B. (19) isimli kadının sentetik ecza kapsüllerine uyuşturucu hammaddesi doldurduğu görüldü. Bunun üzerine adreste yapılan aramalarda 7 çuval içerisinde toplam 135 kilogram sentetik ecza uyuşturucu hammaddesi, 40 bin doldurulmuş sentetik ecza hapı ve doldurulmaya hazır 250 bin boş sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca 400 boş sentetik ecza kutusu ile hap dolum makinesi ve bu makineye ait aparatlara da el koydu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan G.B., Ö.K. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.