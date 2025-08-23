Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser bitiminde vinçle indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu. Saldırgan tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan havalı tüfeğin yanı sıra 67 adet havalı tüfek saçması da bulunduğu kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan Çakal da sessizliğini bozdu.

Çakal şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Kendisini sahne şovlarına adamış biri olduğunu belirten Çakal, "Tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil"

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayın isterim. Tek dileğim bu yolda vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla..."