Avustralya’nın Melbourne şehri yakınlarındaki Wyndham Vale bölgesinde ikamet eden bir talihli, 50 milyon Avustralya doları tutarındaki Powerball büyük ikramiyesini, gelen bildirim e-postasını "spam" sanarak sildi ve parayı neredeyse kaybediyordu.

12 Mart 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından piyango yetkilileri, sistemde kayıtlı olan telefon numarasının güncel olmaması nedeniyle talihliye sesli arama yoluyla ulaşamadı. Kurum yetkilileri, alternatif olarak kazanan kişiye e-posta yoluyla bilgilendirme mesajı gönderdi.

E-POSTAYI SİLDİ

İsmi açıklanmayan talihli, gelen ilk mesajı dijital dolandırıcılık veya kimlik avı girişimi olarak değerlendirerek içeriği okumadan sildiğini ifade etti ama yetkililer tarafından gönderilen ikinci bir takip e-postasının ardından biletini kontrol etmeye karar veren oyuncu, 6,30 Avustralya doları ödeyerek oynadığı kuponun büyük ikramiyenin sahibi olduğunu teyit etti.

Yerel medya kuruluşu News.com.au’ya açıklamada bulunan yeni milyoner, kazandığı meblağ ile öncelikle ailesi için bir konut satın almayı ve çocuklarının mülk sahibi olmalarına destek vermeyi planladığını belirtti. Talihli, ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacağını ve profesyonel iş hayatına devam etme niyetinde olduğunu dile getirdi.