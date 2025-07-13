Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yeni gelişme yaşandı.

Aralarında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da olduğu altı kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Özgür Kabadayı ve dört belediye yöneticisi için tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

ÖZGÜR ÇELİK: MUĞLAK İFADELERLE İŞLEM YAPILMAZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın gözaltına alınması ve adliyeye sevk sürecine ilişkin Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Çelik, "Savcılık ifadeleri tamamlandı. Şimdi bir karar vermesini bekliyoruz. Savcılık serbest bırakabilir ya da sevk yazısı yazabilir. Şu anda bekliyoruz. Sanıyoruz birkaç saat daha sürecek bu süreç. İfadeler ‘duydum’, ‘böyle diyorlar’ gibi muğlak anlatımlardan ibaret. Bu şekilde bir belediye başkanı hakkında işlem yapılamaz" ifadelerini kullanmıştı.