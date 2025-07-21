Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi toplandı.
15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi’nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu Sacit Elçi’yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.
AYAKKABISINI FIRLATMAK İSTEDİ
Seçim devam ederken içeri giren bir vatandaş ayakkabısını heyete doğru fırlatmak istedi.
O sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi müdahale ederken, saldırgan vatandaş salondan uzaklaştırıldı.