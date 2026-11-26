Şile Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 12'nci duruşma görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma’, ‘Rüşvet’, ‘İrtikap’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kabadayı ve Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 12'nci duruşması, Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda saat 10.30’da başladı. Duruşmada, Özgür Kabadayı ve Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

'FESTİVAL ÜCRETİMİ KOŞAN ADAM NAKİT ÖDEDİ'

Şile Bezi Festivali'nde sunucu olan tanık Mutlu Ulusoy, "Festival için günlüğü 20 bin lira olacak şekilde toplam 180 bin lira olarak anlaştık. Ücretim festival bitiminde Koşan Adam tarafından nakit ödendi. Şile Belediyesi'nde 25 günlük bir görev yaptım. Benim belediyeye işe girişim 25 gün civarı. Yatan maaşım 20’li rakamlardı. Denedik, yapamadım ve istifa ettim. Böyle işler bana Koşan Adam tarafından Berkant Acil'den geliyordu. İş oldukça sunum kısmını bana vermesi çalışıyordu. Ben yetki belgesini festival alanında imzaladığımı hatırlıyorum. Engin Şenyurt tarafından gelen para hakkında bilgim yok ben sadece Özgür Kabadayı'dan yardım istemiştim. Arif Sevik’i Şile Bezi Festivali organizasyonundan sorumlu olarak biliyorum. Savcıya ifade verene kadar Sur Müziği hiç duymadım” dedi.

5 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına, Arif Sevik, Yeliz Kaya, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Öte yandan Ahbap soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın tutukluluğunun devam edeceği öğrenildi. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.