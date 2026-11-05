İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, saat 10.15’te başladı ve 01.30’da sona erdi. Tutuklu sanıklar Ali Şafak, Evren Buçan, Aslı Kotan ve Özgür Kabadayı savunmalarını yaptı.

KABADAYI: KENDİ MENFAATİM İÇİN SUÇ İŞLEMEDİM

Özgür Kabadayı, iddianamede yer alan eylemlerin çoğunun bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bunları cezaevindeyken öğrendiğini savundu. Oğuz Kaçmaz’ı suçlayan Kabadayı, belediye başkanlığı döneminde bazı idari kararları yanlış vermiş olabileceğini ancak bunun suç işleme kastıyla aynı şey olmadığını söyledi.

İmar işlemlerinin bilinçli olarak yavaşlatıldığı iddialarını reddeden Kabadayı, belediyenin gelirlerinin önemli bölümünün ruhsat ve iskân işlemlerinden geldiğini belirterek, "Ben niye durdurayım bunları, niye ayağıma sıkayım?" dedi. İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan’ın dosyalardaki iş yoğunluğunu kendisine bildirdiğini ancak şikâyetçi vatandaşlara bu durumu aktarmadığını da kabul etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Tüm savunmaların tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, adli kontrol uygulanan sanıkların ise mevcut tedbirlerinin devamını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklar tahliye taleplerini dile getirdi. Ali Şafak, kas hastası oğlunun tedavisinin eşinin izinlerinin tükenmesi nedeniyle aksama riski taşıdığını belirterek tahliyesini istedi. Arif Sevik, etkin pişmanlık kapsamında bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

Aslı Kotan özgürlüğüne kavuşmak istediğini belirtirken Berkant Acil ve Berna Avcı da mağdur olduklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Yaklaşık 16 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Evren Buçan, ailesine kavuşmak istediğini ifade etti. Murat Özdemir ise soruşturma sürecinde devlet kurumlarına bilgi verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Özgür Kabadayı da 16 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak çocuklarına ve eşine kavuşmak istediğini söyledi.

Tonguç Çoban, hakkındaki suçlamaların Oğuz Kaçmaz’ın başkasından duyduğu iddialara dayandığını savunarak tutukluluğunun hukuki temelinin bulunmadığını ileri sürdü. Yeliz Kaya ise dosyayla ilgisinin olmadığını, 133 gündür tutuklu bulunduğunu ve 8 yaşındaki kızına kavuşmak istediğini belirtti. Tuncay Tolga Özçakmak da 16 aydır tutuklu olduğunu, tek suçunun kanunları uygulamak olduğunu savundu. Sağlık sorunları yaşadığını belirten Özçakmak, tahliyesini talep etti.

DURUŞMA CUMA GÜNÜ DEVAM EDECEK

Sanıkların ardından söz alan bazı avukatlar, mahkeme başkanının sanıklara birer dakika söz hakkı vermesine itiraz etti. Mahkeme başkanı, saatin geç olması nedeniyle süre sınırı uyguladığını belirtti. Tartışmanın ardından duruşma, cuma günü saat 14.00’te devam etmek üzere 01.30’da sona erdi.