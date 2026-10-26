Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla 53 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda saat 10.30'da başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı.

Dava, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma”, “Rüşvet”, “İrtikap” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlamalarına ilişkin yürütülüyor. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.