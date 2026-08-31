Kaza, İstanbul Şile Darlık Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yıldırım Ersan, arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık yoluna gitti. Viraja hızlı giren Ersan'ın yolda ilerlediği sırada motosikletinin lastiği kaydı. Kontrolü kaybeden sürücü, ormanlık alana savrularak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım Ersan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yıldırım Ersan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, ikindi namazına müteakip Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan kazanın meydana geldiği Darlık Yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların yer aldığı yoldaki fren izleri de kameralara yansıdı.

AYNI NOKTADA YİNE KAZA

Aynı bölgede 17 Ağustos Pazartesi günü Şile’de yaşayan arkadaşını ziyaret sonrası gezmek için motosikleriyle yola çıkan Ceyda Yakova (21) kaza geçirdi. Yakova’nın kullandığı motosikletin tekerleği Şile Yolu Avlak Virajı olarak bilinen Darlık Yolu'nda mıcıra girdi. Dengesini kaybeden Yakova, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak savruldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakova, ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Yakova sevk edildiği Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.