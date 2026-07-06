Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (42) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. CENAZESİ SUDA BULUNDU Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. BOĞULAN 1 KİŞİ DAHA DENİZDEN ÇIKARILDI Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un cansız bedeni saat 21.15 sıralarında ekipler tarafından bulundu. Öte yandan suda kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları ise sürüyor.

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