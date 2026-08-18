İstanbul Şile'de 16 Ağustos günü saat 15.15 sıralarında Macera Parkı sahilinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek amacıyla denize giren 5 kişi, bir süre sonra dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ KURTARILDI, ABDURRAHMAN MUHAMMADOĞLU KAYBOLDU

Bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi denizden sağ olarak çıkarıldı. Ancak akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklenen 54 yaşındaki Abdurrahman Muhammadoğlu kısa sürede gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katılımıyla Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde havadan ve denizden geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ SUDA BULUNDU

Muhammadoğlu'nun yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi sürerken, arama çalışmalarının ikinci gününde acı haber geldi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cansız bedeni suda bulundu. Ekiplerce karaya çıkarılan cenaze, otopsi ve adli inceleme işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.